Наступні два тижні "критично важливі" для гарантій безпеки України, - Макрон

Наступні два тижні будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Європейські та інші партнери готові до операцій не на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує Politico.

"Є робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно критично важливі для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту", - заявив він в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Макрон відзначив зміну позиції президента США Дональда Трампа, який "визнав необхідність гарантувати безпеку України".

Як зазначив Макрон, "британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокаційно, а операції із гарантування безпеки в повітрі, на морі та на суші".

Президент Франції застеріг від "швидких перемог" і довіри до слів Кремля. Він також наголосив, що Росія - це "дестабілізуюча сила" і "хижак, людожер біля наших дверей".

"Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування, щоб не бути атакованими знову, а європейці - жити в мирі та безпеці", - сказав Макрон.