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Из-за затопления танкеров в Керченском проливе погибли десятки дельфинов

Крым, Воскресенье 05 января 2025 17:37
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Из-за затопления танкеров в Керченском проливе погибли десятки дельфинов Иллюстративное фото: из-за затопления танкеров в Керченском проливе погибли более 30 дельфинов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Керченском проливе погибли более 30 дельфинов. Причина - разлив мазута, который возник в результате затопления танкеров РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfacenter.

Вчера в оккупированном Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа", с момента чрезвычайной ситуации в регионе было зафиксировано 61 погибшего китообразного.

"Из них 32 особи, которые погибли после 15 декабря, гибель которых скорее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС - совсем старые тела", - отметили в центре.

По словам ученых, основная часть китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы.

"Судя по состоянию тел, скорее всего, основная часть этих китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда были наиболее уязвимыми китообразными", - добавили специалисты.

Авария танкеров в Черном море

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.

А уже через несколько дней возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края.

Отмечается, что авария танкеров в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия. Более того, есть информация, что мазут может достичь Азовского моря.

Подробнее об аварии с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в материале РБК-Украина.

Заметим, что на днях в Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами.

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