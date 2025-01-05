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Обстрелы Сумской области выросли в четыре раза, - глава ОВА

Сумская область, Воскресенье 05 января 2025 17:08
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Обстрелы Сумской области выросли в четыре раза, - глава ОВА Фото: председатель Сумской ОГА Владимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Враг применяет новые средства атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Артюх отметил, что в приграничье Сумской области зафиксировали значительное увеличение количества обстрелов. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло в четыре раза.

"Откровенно скажу, что мы фиксируем больше обстрелов. В четыре раза больше. Больше применяются FPV-дроны, которых в прошлом году вообще не было, а сегодня это уже более 130. Это КАБы, это "Шахеды", это беспилотники", - отметил Артюх.

В то же время глава ОВА отметил украинских защитников, которые продолжают профессионально выполнять свои обязанности, уменьшая последствия обстрелов и обеспечивая безопасность гражданского населения в регионе.

"Я должен отметить профессиональные действия наших сил ПВО, они работают достаточно эффективно", - сказал он.

Напомним, что вчера, 4 января, РФ сбросила бомбу на многоэтажку в Сумской области.

К вечеру стало известно, что количество раненых в результате российского обстрела достигло десяти человек, среди которых были и дети.

Мы также сообщали, что 3 января российская армия атаковала дроном Сумы. Россияне использовали "Шахеды" со шрапнелью.

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