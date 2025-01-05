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"Это не я, это Путин". Зеленский рассказал, как Лукашенко извинялся за участие Беларуси в войне

Украина, Воскресенье 05 января 2025 22:09
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"Это не я, это Путин". Зеленский рассказал, как Лукашенко извинялся за участие Беларуси в войне Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко извинился за выпущенные с его территории ракеты. Он заявил, что все делал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

Зеленский рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения имел телефонный разговор с самопровозглашенным лидером Беларуси. По словам Зеленского, Лукашенко извинялся за запуски ракет с территории Беларуси.

"Он говорил, что "это не я, с моей территории пускал ракеты Путин". Это его слова, у меня есть свидетели. Он извинялся, он говорил: "Поверь Володя, это не я, я ему говорил, не надо, это было без меня", - пояснил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ответил Лукашенко, назвав его таким же убийцей, как и Путин.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что "нельзя воевать с русскими" и даже предлагал нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу, который, по его словам, много для него значит

"Пойми, нельзя воевать с русскими". Говорю ему, как ты допустил? Он говорит: "Ну хорошо, ударь по НПЗ, ты же знаешь, как он много для меня значит". Я ему говорю: "Ты о чем говоришь?", - рассказал президент Украины.

Напомним, что Лукашенко активно поддерживает действия России в войне против Украины. Он предоставил территорию своей страны для размещения российских войск, использующих ее как плацдарм для атак на Украину.

Саам Лукашенко неоднократно заявлял о своей солидарности с Москвой, называя войну "специальной военной операцией" и оправдывая агрессию России.

Заметим также, что сегодня стало известно о том, что Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник".

Однако стоит отметить, что несмотря на это, белорусские войска непосредственно не участвуют в боевых действиях на территории Украины.

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