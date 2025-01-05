Зеленский выругался в интервью из-за того, что Запад не помог Украине перед вторжением РФ

Глава государства рассказал, что перед большой войной он не просил у партнеров доказательства относительно намерений России осуществить вторжение. Однако он просил, прежде всего у США, предоставить две вещи - усилить Украину оружием, но лучше всего - предпосылками, чтобы не было никакой войны. В частности, ввести санкции.

"То есть запугайте его. Не говорите пожалуйста "если он придет, если он пройдет через границы, если он будет убивать, мы введем санкции". Ну это ху**я, извините. Реально", - заявил Зеленский.

После этого журналист спросил президента, считает ли он, что Украине не оказали помощь. На что Зеленский сказал, что были только слова и их было много.

"Я считаю, что нет, это факт. Мы не получали помощь. Если мы будем считать, что слова это помощь, ну тогда мы получили их очень много, потому что слов было лишнее. Даже больше, чем лишнее", - резюмировал президент.