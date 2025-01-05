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Поляк пытался за взятку вывезти из Украины лемуров: детали

Украина, Воскресенье 05 января 2025 18:44
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Поляк пытался за взятку вывезти из Украины лемуров: детали Фото: поляк пытался вывезти из Украины лемуров (t.me/DPSUkr)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники разоблачили попытку незаконной перевозки экзотических животных через границу. Мужчина, который это организовал, предложил взятку, чтобы избежать ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники разоблачили попытку незаконной перевозки экзотических лемуров и птиц. После углубленного осмотра микроавтобуса обнаружено, что водитель, гражданин Польши, не имеет на транспортировку соответствующих документов", - пояснили в ГПСУ.

По их словам, чтобы избежать ответственности, мужчина предложил пограничнику взятку в размере 1900 долларов и 100 евро. Однако военнослужащий отказался от предложения и предупредил нарушителя об уголовной ответственности.

Об инциденте уже сообщено Национальную полицию.

Напомним, что на днях в пункте пропуска "Нижанковичи" во Львовской области пограничники обнаружили в подлокотнике автомобиля 61 золотой слиток.

Ориентировочная стоимость изъятого - 6 млн гривен.

Кроме того, мы рассказывали, как украинка "забыла" задекларировать ввезенные украшения. Пограничники во время проверки обнаружили коммерческую партию украшений на миллионы гривен.

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ДПСУ Пограничная служба
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