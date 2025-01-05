Поляк пытался за взятку вывезти из Украины лемуров: детали

Пограничники разоблачили попытку незаконной перевозки экзотических животных через границу. Мужчина, который это организовал, предложил взятку, чтобы избежать ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники разоблачили попытку незаконной перевозки экзотических лемуров и птиц. После углубленного осмотра микроавтобуса обнаружено, что водитель, гражданин Польши, не имеет на транспортировку соответствующих документов", - пояснили в ГПСУ.

По их словам, чтобы избежать ответственности, мужчина предложил пограничнику взятку в размере 1900 долларов и 100 евро. Однако военнослужащий отказался от предложения и предупредил нарушителя об уголовной ответственности.

Об инциденте уже сообщено Национальную полицию.