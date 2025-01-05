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В Киеве горела квартира: погибли два человека

Украина, Воскресенье 05 января 2025 18:59
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В Киеве горела квартира: погибли два человека Фото: в Киеве во время пожара в квартире погибли два человека (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

В Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире. В результате несчастного случая погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным спасателей, пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе.

Во время разведки спасатели обнаружили тела двух погибших людей. Еще один человек пострадал от огня.

Ликвидация пожара осложнялась из-за запаркованности территории и захламленности квартиры, где возникло возгорание.

Однако сейчас пожар уже ликвидирован.

Напомним, что на днях в курортной Ворохте Ивано-Франковской области произошел пожар в санатории. Из здания эвакуировали более 100 человек.

РБК-Украина также сообщало, что под Киевом вспыхнул пожар в новогоднюю ночь. Спасатели сообщили о гибели двух человек.

Также, как известно, россияне в новогоднюю ночь запускали по Украине дроны. В Киеве упали обломки, это привело к пожарам и разрушениям. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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