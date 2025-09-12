Наши спортсмены в Forbes "30 до 30": как им это удалось?
Украинские спортсмены Илья Забарный и Таисия Онофрийчук вошли в престижный список Forbes Ukraine "30 до 30", который ежегодно отмечает молодых украинцев в возрасте до 30 лет за выдающиеся достижения в различных сферах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbs.
Забарный в Forbs
23-летний Илья Забарный, центральный защитник сборной Украины, этим летом перешел из английского "Борнмута" в действующего обладателя Лиги чемпионов ПСЖ за 63 млн евро. Это сделало его вторым самым дорогим украинским футболистом в истории.
За новый клуб он уже успел дебютировать и провести еще один матч, и показать хорошую игру.
А уже в сентябре Забарный установил рекорд, став самым молодым футболистом в истории национальной сборной, который провел 50 поединков.
Онофрийчук завоевала историческое "золото" для Украины
17-летняя лидер сборной по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук в 2025 году стала чемпионкой Европы в личном многоборье, получив первое "золото" для Украины в этой дисциплине за 28 лет.
На чемпионате мира она также выиграла первые медали - бронзу в командных соревнованиях и в упражнениях с лентой.
К этому достижению Онофрийчук дополнила 36 наград международных турниров, среди которых 20 золотых.
История и значение списка Forbes "30 до 30"
Забарный и Онофрийчук стали 16-м и 17-м спортсменами в шестом списке Forbes Ukraine "30 до 30".
Проект отмечает молодых украинцев, которые демонстрируют лидерство, храбрость и принципиальность в спорте, бизнесе, культуре, науке и общественной жизни.
Прошлые издания списка включали таких известных спортсменов, как Марта Костюк, Артем Довбик, Михаил Мудрик, Александр Зинченко и Ярослава Магучих.
По словам Forbes Ukraine, проект "30 до 30" опровергает миф о том, что талантливая молодежь стремится покинуть Украину в поисках лучшей жизни.
Вместо этого молодые украинцы создают свое будущее здесь и сейчас - кто-то защищает страну на фронте, другие развивают спорт, культуру, науку и бизнес.
Среди нынешних участников также есть семь военных из шести родов войск, включая спецназовцев и основателей движения сопротивления в оккупации.
