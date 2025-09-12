ua en ru
Наши спортсмены в Forbes "30 до 30": как им это удалось?

Пятница 12 сентября 2025 12:52
Наши спортсмены в Forbes "30 до 30": как им это удалось? Украинские спортсмены в Forbs "30 до 30" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские спортсмены Илья Забарный и Таисия Онофрийчук вошли в престижный список Forbes Ukraine "30 до 30", который ежегодно отмечает молодых украинцев в возрасте до 30 лет за выдающиеся достижения в различных сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbs.

Забарный в Forbs

23-летний Илья Забарный, центральный защитник сборной Украины, этим летом перешел из английского "Борнмута" в действующего обладателя Лиги чемпионов ПСЖ за 63 млн евро. Это сделало его вторым самым дорогим украинским футболистом в истории.

За новый клуб он уже успел дебютировать и провести еще один матч, и показать хорошую игру.

А уже в сентябре Забарный установил рекорд, став самым молодым футболистом в истории национальной сборной, который провел 50 поединков.

Онофрийчук завоевала историческое "золото" для Украины

17-летняя лидер сборной по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук в 2025 году стала чемпионкой Европы в личном многоборье, получив первое "золото" для Украины в этой дисциплине за 28 лет.

На чемпионате мира она также выиграла первые медали - бронзу в командных соревнованиях и в упражнениях с лентой.

К этому достижению Онофрийчук дополнила 36 наград международных турниров, среди которых 20 золотых.

История и значение списка Forbes "30 до 30"

Забарный и Онофрийчук стали 16-м и 17-м спортсменами в шестом списке Forbes Ukraine "30 до 30".

Проект отмечает молодых украинцев, которые демонстрируют лидерство, храбрость и принципиальность в спорте, бизнесе, культуре, науке и общественной жизни.

Прошлые издания списка включали таких известных спортсменов, как Марта Костюк, Артем Довбик, Михаил Мудрик, Александр Зинченко и Ярослава Магучих.

По словам Forbes Ukraine, проект "30 до 30" опровергает миф о том, что талантливая молодежь стремится покинуть Украину в поисках лучшей жизни.

Вместо этого молодые украинцы создают свое будущее здесь и сейчас - кто-то защищает страну на фронте, другие развивают спорт, культуру, науку и бизнес.

Среди нынешних участников также есть семь военных из шести родов войск, включая спецназовцев и основателей движения сопротивления в оккупации.

Ранее мы сообщали, как украинские спортсмены развивают бренд Украины в мире.

Также, мы приводили первые слова Забарного после исторического перехода.

