ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Наші спортсмени у Forbes "30 до 30": як їм це вдалося?

П'ятниця 12 вересня 2025 12:52
UA EN RU
Наші спортсмени у Forbes "30 до 30": як їм це вдалося? Українські спортсмени у Forbs "30 до 30" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українські спортсмени Ілля Забарний і Таїсія Онофрійчук увійшли до престижного списку Forbes Ukraine "30 до 30", який щорічно відзначає молодих українців віком до 30 років за видатні досягнення у різних сферах. Це шосте видання списку, яке охоплює лідерів спорту, культури, науки та суспільного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbs.

Забарний став другим найдорожчим українським футболістом

23-річний Ілля Забарний, центральний захисник збірної України, цього літа перейшов з англійського "Борнмута" до чинного володаря Ліги чемпіонів ПСЖ за 63 млн євро. Це зробило його другим найдорожчим українським футболістом в історії.

За новий клуб він уже встиг провести два матчі, а у вересні Забарний встановив рекорд, ставши наймолодшим футболістом в історії національної збірної, який провів 50 поєдинків.

Онофрійчук здобула історичне "золото" для України

17-річна лідерка збірної з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук у 2025 році стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві, здобувши перше "золото" для України у цій дисципліні за 28 років.

На чемпіонаті світу вона також виграла перші медалі - бронзу в командних змаганнях та у вправах зі стрічкою.

До цього досягнення Онофрійчук доповнила 36 нагород міжнародних турнірів, серед яких 20 золотих.

Історія та значення списку Forbes "30 до 30"

Забарний та Онофрійчук стали 16-м та 17-м спортсменами у шостому списку Forbes Ukraine "30 до 30".

Проєкт відзначає молодих українців, які демонструють лідерство, хоробрість та принциповість у спорті, бізнесі, культурі, науці та суспільному житті.

Минулі видання списку включали таких відомих спортсменів, як Марта Костюк, Артем Довбик, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко та Ярослава Магучіх.

За словами Forbes Ukraine, проєкт "30 до 30" спростовує міф про те, що талановита молодь прагне покинути Україну у пошуках кращого життя.

Натомість молоді українці створюють своє майбутнє тут і зараз - хтось захищає країну на фронті, інші розвивають спорт, культуру, науку та бізнес.

Серед цьогорічних учасників також є семеро військових з шести родів військ, включно зі спецпризначенцями та засновниками руху спротиву в окупації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Forbes Футбол
Новини
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії