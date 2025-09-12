Наші спортсмени у Forbes "30 до 30": як їм це вдалося?

Українські спортсмени Ілля Забарний і Таїсія Онофрійчук увійшли до престижного списку Forbes Ukraine "30 до 30", який щорічно відзначає молодих українців віком до 30 років за видатні досягнення у різних сферах. Це шосте видання списку, яке охоплює лідерів спорту, культури, науки та суспільного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbs .

Забарний став другим найдорожчим українським футболістом

23-річний Ілля Забарний, центральний захисник збірної України, цього літа перейшов з англійського "Борнмута" до чинного володаря Ліги чемпіонів ПСЖ за 63 млн євро. Це зробило його другим найдорожчим українським футболістом в історії.

За новий клуб він уже встиг провести два матчі, а у вересні Забарний встановив рекорд, ставши наймолодшим футболістом в історії національної збірної, який провів 50 поєдинків.

Онофрійчук здобула історичне "золото" для України

17-річна лідерка збірної з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук у 2025 році стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві, здобувши перше "золото" для України у цій дисципліні за 28 років.

На чемпіонаті світу вона також виграла перші медалі - бронзу в командних змаганнях та у вправах зі стрічкою.

До цього досягнення Онофрійчук доповнила 36 нагород міжнародних турнірів, серед яких 20 золотих.

Історія та значення списку Forbes "30 до 30"

Забарний та Онофрійчук стали 16-м та 17-м спортсменами у шостому списку Forbes Ukraine "30 до 30".

Проєкт відзначає молодих українців, які демонструють лідерство, хоробрість та принциповість у спорті, бізнесі, культурі, науці та суспільному житті.

Минулі видання списку включали таких відомих спортсменів, як Марта Костюк, Артем Довбик, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко та Ярослава Магучіх.

За словами Forbes Ukraine, проєкт "30 до 30" спростовує міф про те, що талановита молодь прагне покинути Україну у пошуках кращого життя.

Натомість молоді українці створюють своє майбутнє тут і зараз - хтось захищає країну на фронті, інші розвивають спорт, культуру, науку та бізнес.

Серед цьогорічних учасників також є семеро військових з шести родів військ, включно зі спецпризначенцями та засновниками руху спротиву в окупації.