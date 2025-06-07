Историческое "золото" для Украины: гимнастка Онофрийчук выиграла многоборье на Евро-2025

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Как прошло многоборье

В эстонском Таллинне, где проходят соревнования, Онофрийчук одержала победу с результатом 117,800 балла, опередив главную конкурентку - болгарку Стиляну Николову (116,700 балла).

Третьей стала экс-россиянка Дарья Варфоломеева, представляющая Германию (115,150 балла). Еще одна украинка - Полина Карика - финишировала 10-й.

Онофрийчук заявила о лидерских амбициях еще в квалификации, показав наивысший результат - 90,050 балла. В финале она продолжила доминирование, в частности, получив лучшие оценки в упражнениях с обручем (29,950 балла) и мячом (28,600 балла).

Финальная часть соревнований проходила в двух группах. Онофрийчук соревновалась в группе А и сохранила лидерство до завершения, несмотря на давление со стороны болгарской соперницы.

Путь к титулу

Для Онофрийчук это второе выступление на чемпионате Европы. В прошлом году она дебютировала на континентальном первенстве, где остановилась на девятой позиции.

С тех пор спортсменка значительно улучшила результаты - только в 2025 году она приняла участие в шести международных турнирах и получила 29 наград, из которых 18 - золотые.

Историческое "золото"

Это "золото" стало историческим - последний раз Украина побеждала в личном многоборье на Евро еще в 1997 году.

Онофрийчук стала лишь третьей украинкой, которая смогла подняться на высшую ступень пьедестала в этой дисциплине после Екатерины Серебрянской (1996) и Елены Витриченко (1997).

Что дальше?

Это "золото" также стало первой наградой высшей пробы для Украины на Евро по художественной гимнастике с 2023 года, когда Виктория Оноприенко победила в упражнениях с обручем.

Онофрийчук, кроме многоборья, претендует на награды в выступлениях с отдельными предметами. Украинка вышла во все четыре финала на Евро-2025. Они состоятся в воскресенье, 8 июня.