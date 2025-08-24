ua en ru
Кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня

Воскресенье 24 августа 2025 08:00
Кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня Звезды мирового уровня - послы Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Достижения в спорте сегодня - не только победы, медали и рекорды. Настоящие звезды мирового уровня - это амбассадоры Украины, которые через победы и публичность формируют в мире образ сильной, устойчивой и современной нации. А во время полномасштабной войны это особенно важно.

РБК-Украина рассказывает о современных отечественных звездах мирового спорта, деятельность которых на спортивных площадках и вне их продвигает бренд Украины в мире.

Александр Усик (фото: Getty Images)

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу уже стал легендой. Он продвигает украинский бренд буквально на каждом шагу.

В ринг и на официальные мероприятия перед боями выходит исключительно под украинскую музыку. На поединок с Дюбуа надел халат с пиксельным узором, отметив, что это является жестом уважения к защитникам Украины, которым он посвятил свою победу.

"Это люди, которые защищают моих родных. Их поддержка имеет для меня огромное значение. И я знаю, что моя победа значила много и для них. Когда я выходил в ринг, я хотел четко помнить, почему я бьюсь и за кого", - рассказал спортсмен.

Усик постоянно напоминает миру о необходимости освободить пленных защитников "Азовстали", появляясь на публике в футболке с соответствующим призывом.

Он обращается со смелыми призывами к Дональду Трампу и другим мировым политикам. А в своих многочисленных интервью акцентирует внимание на борьбе Украины с агрессором.

Кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня

Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Элина Свитолина

Важно отмечать, что все наши ведущие теннисистки имеют четкую гражданскую позицию и очень много делают для того, чтобы мир больше знал об Украине и ее сегодняшней борьбе.

Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, сестры Киченок и другие не позволяют расслабиться мировому теннисному сообществу, которое, одно из немногих в современном спорте, позволяет представителям страны-агрессора и ее сателлита участвовать в своих крупнейших соревнованиях.

Элина Свитолина - не только лидер отечественного тенниса, но и лидер этого непримиримого движения. Она часто участвует в неофициальных теннисных мероприятиях с мировыми легендами, как вот недавний Stars of the Open - перед Открытым чемпионатом США. Отвечает на вопросы журналистов в многочисленных интервью и подкастах, где рассказывает о своей родине.

Отдельная тема - благотворительная деятельность теннисистки. Она полностью взяла под свое крыло женскую сборную Украины по теннису, выступая здесь и как игрок, и как организатор всего процесса. И сборная впервые в истории пробилась в финал престижного Кубка Били Джин Кинг.

Кроме того, фонд Свитолиной поддерживает детский теннис, как на родине, так и за ее пределами, где вынужденно оказались многие украинские семьи. Поддерживает молодых талантов и продвигает Украину в мире.

Кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня

Ярослава Магучих (фото: Worldathletics)

Ярослава Магучих

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира. Когда летом прошлого года побила мировое достижение, которое держалось 37 лет, заявила на весь мир:

"Наконец я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики".

Перед олимпиадой в Париже выступила с резкой критикой, что к соревнованиям допускают спортсменов из страны-террориста под флагами других государств.

Ее четкая патриотическая позиция и смелые заявления очень раздражают россиян. Буквально в последние недели в их пропагандистских СМИ появилось интервью с оскорбленной спортсменкой, которая осуждала Магучих из-за ее позиции. В частности, за отказ общаться на русском языке на соревнованиях да и вообще "неправильное" поведение.

Наверное, это одно из лучших доказательств действенности ее публичной позиции и способности продвигать бренд Украины в мире.

Кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня

Осенью 2024 года Александр Зинченко и сборная Украины по футболу напомнили миру о 1000 днях войны в Украине (УАФ)

Александр Зинченко

Возможно, 28-летний футболист переживает сейчас не лучшее время в карьере, но то, что в футбольной Англии он фигура незаурядная и очень заметная - бесспорный факт.

Запомнилось, когда украинский журналист обращался к простым английским болельщикам и просил назвать трех лучших современных украинских футболистов. Многие, затруднялись. А один оказался очень сообразительным и ответил: "Зинченко, Зинченко, Зинченко!".

Футболист активно использует свою популярность и влияние в британской футбольной среде для продвижения Украины.

Он с первого дня полномасштабного вторжения рассказывает на многих платформах о борьбе Украины, был соорганизатором благотворительного матча Game4Ukraine в Лондоне.

Также стал инициатором акции "1000 дней войны", когда сборная Украины, после гола в ворота Албании, продемонстрировала футболку с соответствующей цифрой. И символично, что тот гол забил именно Зинченко.

Кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня

Ольга Харлан (фото: Getty Images)

Ольга Харлан

Фехтование, будем откровенны, далеко не самый популярный вид спорта, но, несмотря на это, самая титулованная олимпийская спортсменка Украины заставила говорить о себе весь мир.

На чемпионате мира 2023 года в Милане, она, после победы над россиянкой Смирновой, отказалась пожимать ей руку. Соперница устроила демарш, и это даже привело к дисквалификации украинки с турнира за "проявление неуважения". Но после бурной реакции мирового сообщества (и не только спортивного) вмешался Международный олимпийский комитет.

Дисквалификация была отменена. Более того - Харлан получила автоматический пропуск на Олимпиаду в Париже, где через год завоевала две медали: "бронзу" в личном зачете и "золото" - в команде.

После Олимпиады Ольга посещала медицинские учреждения, где лечились воины ВСУ, показывая эти исторические награды.

Не только звезды

Мы написали лишь о нескольких, наиболее известных украинских спортсменах, которые отличаются своей гражданской позицией и продвижением бренда Украины в мире.

Но, конечно, они не одни. Вспомним наших паралимпийцев, которые год назад в Париже боролись не только с соперниками на спортивных аренах, но и с провокациями "нейтральных", развенчивая небылицы о "братстве и дружбе", которые те распространяли.

А также - менее известных, часто совсем юных атлетов, отказывавшихся от рукопожатий и совместных фото с россиянами и белорусами, которые как тараканы лезли из всех щелей со своими "внеполитическими" объятиями. И каждый такой ответ имел свой резонанс.

Отечественный спорт на всех уровнях представляет родную страну, рассказывает о тяжелых условиях, в которых живет сейчас, развенчивает пропагандистские мифы и распространяет украинскую идею в мире.

Это тоже сопротивление, тоже оружие и то, что приближает нашу победу.

Ранее рассказали о наказании за общение на русском в женской Премьер-лиге по футболу.

Также читайте и смотрите трогательную встречу Усика с военными на реабилитации.

