Забарный против Франции установил исторический рекорд сборной Украины: в чем уникальность

Вроцлав, Суббота 06 сентября 2025 12:03
Забарный против Франции установил исторический рекорд сборной Украины: в чем уникальность Фото: Илья Забарный (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Защитник сборной Украины Илья Забарный провел юбилейный, 50-й матч в составе национальной команды. И установил уникальное достижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaJean.

Самый молодой игрок с 50 матчами

Забарный в возрасте 23 лет и 4 дней стал самым молодым футболистом в истории сборной Украины, который достиг отметки в 50 матчей.

Это произошло в стартовом поединке отбора на чемпионат мира-2026 против Франции, в котором "сине-желтые" уступили со счетом 0:2.

Мог стать героем

В этих встречах защитник отметился тремя голами. А в юбилейном - мог забить и четвертый. На 67-й минуте после навеса он головой пробил в стойку ворот соперника.

В то же время в конце матча именно Забарный не удержал Килиана Мбаппе, который и забил второй мяч французов, окончательно закрыв вопрос о победителе.

Всего в игре против Франции защитник выполнил 44 точные передачи из 54 попыток и нанес один удар по воротам.

Что дальше

Следующий поединок в квалификации чемпионата мира-2026 Украина проведет 9 сентября против Азербайджана. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени. В первом туре азербайджанцы на выезде проиграли Исландии с разгромным счетом 0:5.

Забарный против Франции установил исторический рекорд сборной Украины: в чем уникальность

Ранее мы рассказали, что гол в ворота Украины стал для Мбаппе историческим.

Также мы писали, что Лионель Месси сыграл последний домашний матч за сборную Аргентины.

