Напад на Балуха і прибуття білоруських опозиціонерів: новини за 8 вересня

Білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов прибули до Києва, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха, помер легендарний український диктор Микола Козій. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 8 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Родненков і Кравцов прибули до Києва

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов вже прибули до Києва. Вони також вийшли на зв'язок з координаційною радою опозиції.

Як виявилось, їх затримали понеділок, 7 вересня, біля будинку соратниці Світлани Тіхановської Марії Колеснікової, куди вони поїхали проводити її. Силовики змусили їх погодитись на від'їзд в Україну.

Раніше білоруські ЗМІ заявляли про викрадення опозиціонерів, сьогодні Прикордонна служба Білорусі повідомила про нібито затримання Родненкова і Кравцова українською стороною. Надалі ця інформація не підтвердилася, а чоловіків вільно пропустили в Україну.

У той же час влада Білорусі намагалися видворити разом з ними ще одного члена координаційної ради опозиції Марію Колеснікову, але вона порвала свій паспорт і на цей час затриманий білоруськими правоохоронцями.

В Україні побили колишнього політв'язня Балуха

У вівторок вночі, 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його госпіталізували зі зламаною рукою і ключицею, а також з черепно-мозковою травмою. Також Балуха пограбували.

У Зеленського не виключають політичних мотивів у нападі на Балуха

Зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 11 вересня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку зустрічі радників "нормандської четвірки". Вона запланована на 11 вересня.

Про це Зеленський повідомив на прес-конференції в Сумах, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна писало, що сторони погодили проведення зустрічі радників "нормандської четвірки", проте дата трималася в секреті.

Як раніше повідомляв Зеленський, дата саміту нормнадской зустрічі може стати відома після зустрічі радників.

Українці сумують: помер Микола Козій - голос "Альфа" і "Коломбо"

Микола Козій помер у віці 79 років. Він був легендарним українським диктором і голосом епохи. Про смерть відомого актора дубляжу і радіоведучого повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Громадського радіомовлення, генпродюсер UA: Українське радіо Дмитро Хоркін.

Голос Миколи Козія знайомий кожному українцю. У числі його робіт телесеріалів дубляж "Альф" (голос Віллі), "Коломбо", фільмів "Король говорить", "Ноїв ковчег", мультсеріалів "Паровоз Томас та його друзі", "Трасформери" та інші.

Єфремову дали 8 років колонії: він плаче

Михайло Єфремов, який скоїв смертельну ДТП у Москві, визнаний винним судом.

Відомо, що прокурор запросив для Єфремова 11 років позбавлення волі, але захист просив пом'якшити покарання і не садити актора у в'язницю. Протягом судового процесу артист заперечував свою провину в загибелі Сергія Захарова, але на останньому засіданні зізнався у скоєному.

В результаті суд дав Єфремову 8 років в'язниці і зобов'язав його виплатити компенсацію 800 тисяч рублів родичам загиблого.