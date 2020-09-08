Родненков і Кравцов прибули до Києва

Фото: Антон Родненков та Іван Кравцов (РБК-Україна)

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов вже прибули до Києва. Вони також вийшли на зв'язок з координаційною радою опозиції.

Про це повідомляє координаційна рада у Telegram.

Повідомляється, що Кравцов і Родненков вийшли на зв'язок, зараз вони знаходяться в Києві. Вони в безпеці і почувають себе нормально.

Як уточнив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Україна 24", їх пересування по Україні нічим не обмежене.

Крім того, білоруські ЗМІ поширили інформацію про те, що затримана Марія Колеснікова знаходиться в Мозирському прикордонному загоні в Гомельській області. Однак офіційно ця інформація не підтверджена.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив Україну "повернути" опозиціонерів, оскільки вони, за версією Мінська, прорвали державний кордон.

Передбачається, що влада намагалася видворити їх разом з іншою представницею координаційної ради Марією Колесніковою. Однак вона порвала свій паспорт на кордоні з Україною та її затримали білоруські прикордонники.