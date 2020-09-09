Нападение на Балуха и прибытие белорусских оппозиционеров: новости за 8 сентября

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Киев, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха, умер легендарный украинский диктор Николай Козий. Подробнее о том, что произошло во вторник, 8 сентября, - в материале РБК-Украина

Родненков и Кравцов прибыли в Киев

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Киев. Они также вышли на связь с координационным советом оппозиции.

Как выяснилось, их задержали в понедельник, 7 сентября, возле дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее. Силовики вынудили их согласиться на отъезд в Украину.

Ранее белорусские СМИ заявляли о похищении оппозиционеров, Пограничная служба Беларуси сообщила о якобы задержании Родненкова и Кравцова украинской стороной. В последствии эта информация не подтвердилась, а мужчин свободно пропустили в Украину.

В то же время власти Беларуси пытались выдворить вместе с ними еще одного члена координационного совета оппозиции Марию Колесникову, но она порвала свой паспорт и на данный момент задержана белорусскими правоохранителями.

В Украине избили бывшего политзаключенного Балуха

Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Он госпитализирован со сломанной рукой и ключицей, также у него черепно-мозговая травма. Также Балуха ограбили

У Зеленского не исключают политических мотивов в нападении на Балуха.

Встреча советников "нормандской четверки" состоится 11 сентября, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Сумах, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина писало, что стороны согласовали проведение встречи советников "нормандской четверки", однако дата держалась в секрете. Как ранее сообщал Зеленский, дата саммита нормнадской встречи может стать известна после встречи советников.

Украинцы скорбят: умер Николай Козий - голос "Альфа" и "Коломбо"

Николай Козий умер в возрасте 79 лет. Он был легендарным украинским диктором и голосом эпохи. О смерти известного актера дубляжа и радиоведущего сообщил на свой странице в Facebook руководитель Общественного радиовещания, генпродюсер UA: Украинское радио Дмитрий Хоркин.

Голос Николая Козия знаком каждому украинцу. В числе его работ дубляж телесериалов "Альф" (голос Вилли), "Коломбо", фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья", "Трасформеры" и другие.

Ефремову дали 8 лет колонии

Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в Москве, признан виновным судом.

Известно, что прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы, но защита просила смягчить наказание и не заключать актера в тюрьму. На протяжении судебного процесса артист отрицал свою вину в гибели Сергея Захарова, но на последнем заседании сознался в содеянном.

В итоге суд дал Ефремову 8 лет тюрьмы и обязал его выплатить компенсацию 800 тысяч рублей родственникам погибшего.