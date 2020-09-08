У Зеленського не виключають політичних мотивів у нападі на Балуха

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Офіс президента України не виключає наявність політичних мотивів у нападі на Володимира Балуха, колишнього політв'язня. Поліція має швидко і повною мірою розслідувати злочин.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Telegram.

Повідомляється, що Офіс президента стурбований нападом на Балуха. Підкреслюється, що його побили цієї ночі - фактично в річницю визволення з полону.

"Вимагаємо від Національної поліції швидкого і повного розслідування цього злочину. Поки немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що у нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії повинні бути ретельно перевірені, зокрема, політична", - йдеться в повідомленні.

У президента Володимира Зеленського відзначають, що вуличне насильство в Україні досягло загрозливого масштабу.

"Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях і превенції правопорушень", - додали в Офісі.

Нагадаємо, раніше інший колишній політв'язень Олег Сенцов повідомив, що Балуха побили, у нього зламана рука і ключиця. Загрози для його життя немає.

Поліція Києва уточнила, що інцидент стався в Гідропарку, а Балуха до всього іншого пограбували.

