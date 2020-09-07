Зеленський про дату саміту "нормандської четвірки": зрозуміємо після зустрічі радників

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" може стати відома дата зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це він сказав у ході телефонної розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, глава держави розповів президенту Литви про хід переговорного процесу в нормандському форматі та висловив свою думку про дату майбутньої зустрічі.

"Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам всім треба намагатися заради того, щоб досягти миру", - заявив Зеленський.

Він також висловив подяку офіційному Вільнюсу за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім цього, в ході розмови Зеленський назвав мету України на жовтневому саміті з ЄС.

Зазначимо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається, що зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" може пройти до 10 вересня.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може призвести до закінчення війни на Донбасі.