Родненкова і Кравцова затримали в Україні, - БелТА

Фото: Іван Кравцов (news tut by)

Члени координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов затримані на території України. Раніше повідомлялося, що вони проходили необхідні заходи прикордонного контролю на кордоні.

Про це повідомили в Держприкордонкомітеті Білорусі, передає "БелТА".

"Антон Родненков і Іван Кравцов в рамках взаємодії затримані суміжною стороною на території України", - сказали в ДПК.

Раніше українські прикордонники повідомили, що Родненков і Кравцов прибули в один з пунктів пропуску в межах Київської області. Там вони проходили заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства.

Нагадаємо, Прикордонний комітет повідомив, що Колеснікова, Радненков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску "Олександрівка". Телеканал Білорусь-1 повідомив, що Колеснікова була затримана на кордоні.

Зазначимо, опозиція Білорусі заявила про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.