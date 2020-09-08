Напад на Балуха кваліфікували як розбій

Фото: Володимир Балух (ua krymr com)

Напад на Володимира Балуха - колишнього політв'язня - кваліфікували як розбій. Причетним до злочину загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що зібрані щодо нападу на Балуха відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня, за даними поліції, його ще й пограбували. Його госпіталізували сьогодні вдень, у нього зламана рука і ключиця, а також є черепно-мозкова травма.

В Офісі президента України Володимира Зеленського не виключають політичні мотиви в нападі на Балуха і закликали поліцію швидко і повною мірою розкрити цей злочин.