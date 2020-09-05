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Вже є дата: Кулеба про зустріч радників "нормандської четвірки"

Київ, Субота 05 вересня 2020 18:24
Вже є дата: Кулеба про зустріч радників "нормандської четвірки"
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Дата майбутньої зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі вже визначена. Однак поки що вона тримається у секреті, адже зустріч вже декілька разів переносилася.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Кулеба зазначив, що зараз є домовленість, що відразу після зустрічі радників відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.

"І вже відповідно за результатами зустрічі радників, міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів", - пояснив він.

Міністр додав, що немає жодних гарантій, що під час зустрічі радників чи глав МЗС вдасться досягнути якихось поступок від Російської Федерації.

"Гарантій ніяких немає, але є щоденна наполеглива праця усіх залучених до цього процесу - і президента, і керівника його офісу, і МЗС, і віце-прем’єра, міністра з реінтеграції, тобто всі, всі, всі працюють на результат", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що міністри закордонних справ "нормандської четвірки" розраховують на зустріч щодо Донбасу вже у вересні.

Крім того, віце-прем'єр Олексій Резніков вважає, що нормандська зустріч на рівні лідерів держав може відбутися вже восени, але дати поки немає.

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