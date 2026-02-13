НАТО не готово к современной войне: учения в Эстонии выявили слабые места Альянса, - WSJ

Масштабные учения НАТО в Эстонии выявили серьезные слабые места Альянса в войне нового поколения с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В прошлом году в Эстонии состоялись масштабные учения "Еж-2025" с участием более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО. К учениям присоединились и украинские специалисты по беспилотным системам, в частности военные с передовой.

По словам руководителя программы беспилотных систем Сил обороны Эстонии Арбо Пробала, учения моделировали "спортивное и перегруженное" поле боя. Целью было создать максимальный стресс и когнитивную перегрузку для подразделений, чтобы проверить их способность адаптироваться.

Однако во время одного из сценариев боевая группа численностью несколько тысяч военных - в том числе британская бригада и эстонская дивизия - во время наступления фактически проигнорировала новую реальность полной прозрачности поля боя.

"Боевая группа НАТО просто ходила без маскировки, расставляя палатки и бронетехнику. Все было уничтожено", - рассказал один из участников, который играл роль противника.

Украинская "Дельта" против батальонов НАТО

Во время маневров украинцы применили систему управления полем боя "Дельта". Платформа в режиме реального времени собирает разведданные, анализирует их с использованием искусственного интеллекта, определяет цели и координирует удары.

Это позволяет создать быструю "цепочку уничтожения": обнаружить, передать информацию и нанести удар за считанные минуты.

Одна украинская команда из около 10 человек, действовавшая как условный противник, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и нанесла еще 30 ударов по другим целям.

По словам Айвара Ганниотти, который возглавлял "вражеское" подразделение численностью около 100 человек, более 30 дронов действовали на площади менее 10 квадратных километров. И это лишь половина той плотности применения беспилотников, которую сейчас наблюдают на фронте в Украине.

"Не было возможности спрятаться. Мы достаточно легко находили машины и механизированные подразделения и быстро их уничтожали ударными дронами", - рассказал Ганниотти.

По оценкам участников, в целом "враг" смог условно уничтожить два батальона за день. После этого подразделения фактически теряли боеспособность.

Шокирующие результаты учений

Бывший командир Центра военной разведки Эстонии Стэн Райманн назвал результаты учений "шокирующими" для военных чиновников и личного состава.

Они продемонстрировали, насколько прозрачным стало современное поле боя и насколько уязвима любая техника или подразделение без надлежащей маскировки, быстрого обмена данными и адаптированной тактики.

Отдельный вызов - скорость принятия решений. Украинцы активно обмениваются большими объемами данных между командованием и подразделениями, ускоряя удары. В то же время во многих армиях НАТО сохраняется инстинкт ограничивать доступ к чувствительной информации, что замедляет "цепочку уничтожения".

Генерал в отставке Дэвид Петреус подчеркнул, что сам факт выявления проблем не означает их решения.

"Уроки не усваиваются автоматически. Они усваиваются только тогда, когда вы разрабатываете новые концепции, меняете доктрину, пересматриваете подготовку, требования к вооружению и даже кадровую политику", - отметил он.

Эстония уже начала обновлять свою доктрину и подготовку с учетом опыта войны дронов, увеличивает оборонные расходы и сотрудничает с технологическим сектором.

В то же время, по словам Марии Лемберг из "Аэроразведки", многие члены НАТО до сих пор демонстрируют "фундаментальное непонимание современного поля боя" и продолжают обучать военных по устаревшим пособиям.

Один из командиров, наблюдая за результатами симуляции, подытожил коротко: "Мы обречены".

Подполковник Пробал, комментируя эту реакцию, отметил, что главной целью было заставить военных мыслить критически и не быть самодовольными. По его мнению, если это удалось - "миссия выполнена".