В Европе заговорили об армии ЕС после угроз США выйти из НАТО

15:54 07.04.2026 Вт
Испания считает, что ЕС должен взять вопрос безопасности в собственные руки
aimg Мария Науменко
В Европе заговорили об армии ЕС после угроз США выйти из НАТО Фото: министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес (Getty Images)

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что из-за угроз США выйти из НАТО ЕС должен двигаться к созданию собственной армии и более глубокой оборонной интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Выход США из НАТО предоставит Киеву возможности, - постпред Украины в Альянсе

По его словам, решение о возможном выходе США из НАТО зависит исключительно от президента Дональда Трампа. В то же время Альбарес напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года союзники по Альянсу выступили солидарно с Вашингтоном.

"НАТО - это взаимовыгодный альянс как для европейцев, так и для американцев... Но заявления администрации США и ее новые позиции по евроатлантической безопасности побуждают нас, европейцев, сделать шаг вперед в вопросах суверенитета и обороны", - заявил он.

Глава испанского МИД добавил, что Европа должна сама позаботиться о безопасности своих граждан.

"Мы должны взять безопасность и сдерживание наших граждан в свои руки", - добавил дипломат

По его словам, для этого Европейский Союз должен двигаться к созданию общеевропейской армии, интеграции оборонной промышленности, а также формированию единого цифрового рынка и союза рынков капитала.

Раскол между США и НАТО

Напомним, с начала войны Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. После этого Дональд Трамп призвал союзников по НАТО присоединиться к его разблокированию, направив в регион свои корабли, однако часть партнеров отказалась участвовать в этой операции.

В то же время некоторые союзники публично заявили, что это "не их война". В частности, Испания отказалась поддерживать операцию США против Ирана, из-за чего американцам пришлось вывести самолеты с испанских баз. Как сообщала министр обороны Испании Маргарита Роблес, с баз в Морон-де-ла-Фронтера в Севилье и Роте в Кадисе США вывезли около 12 самолетов-заправщиков KC-135.

После этого Трамп приказал прекратить все отношения с Испанией из-за ее отказа предоставить американской стороне доступ к военным базам.

На фоне этого спора он также заявил, что НАТО - это "улица с односторонним движением", и сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода США из Альянса, поскольку тот не присоединился к операции Вашингтона против Ирана.

Больше по теме:
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света