Может ли Россия напасть на НАТО в 2026 или 2027 году: данные эстонской разведки
Россия не способна начать атаку на НАТО в текущем или следующем году, однако планирует существенно нарастить военное присутствие вдоль восточного фланга Североатлантического союза.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Планы РФ по границам НАТО
По данным разведки Эстонии, российский план предполагает создание новых военных подразделений и увеличение численности сил у границ НАТО в два-три раза по сравнению с довоенным уровнем.
Однако реализация этих планов будет в значительной степени зависеть от результатов переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по прекращению боевых действий.
Росин пояснил: России придется удерживать "значительную часть" своих войск на оккупированных территориях и на собственной территории, чтобы предотвратить возможные действия со стороны Украины.
Стратегия Путина и переговоры
Глава эстонской разведки подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать вторжение в Украину, которое длится почти четыре года. Российский диктатор считает, что сможет "перехитрить" США во время переговоров о завершении войны.
По словам Росина, российские официальные лица сейчас продолжают тянуть время на переговорах с Вашингтоном и не ведут никаких содержательных обсуждений реального сотрудничества с США.
В то же время Кремль обеспокоен тем, что Европа перевооружается и через несколько лет сможет проводить военные действия против России.
Российская угроза для НАТО
Напомним, ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что Россия может быть готова проверить оборону НАТО на прочность в течение следующих двух-четырех лет (до 2030 года).
По его словам, одной из наиболее вероятных целей новой агрессии Кремля могут стать страны Балтии.
Ранее о российской угрозе для стран НАТО уже неоднократно предупреждали европейские чиновники.