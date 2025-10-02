ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Флэшбек с 2022 года? Путину "трудно поверить" в планы нападения на НАТО

Россия, Четверг 02 октября 2025 20:04
UA EN RU
Флэшбек с 2022 года? Путину "трудно поверить" в планы нападения на НАТО Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планы России напасть на НАТО - это, мол, "чушь", в которую "невозможно поверить".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время своего выступления на Валдайском клубе.

В частности российский диктатор осмелился сказать, что если Европа верит в планы России атаковать страны НАТО, то лидеры европейских стран, мол, "некомпетентны".

"Говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну как в такое можно поверить? Невозможно поверить. Если они действительно в это верят, они некомпетентны", - заявил Путин.

"Це ж було вже"

Отметим, что перед нападением на Украину и началом полномасштабной войны российский диктатор и его приспешники делали похожие заявления. Например, 3 ноября 2021 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала "фейками" данные западных СМИ и разведок о сосредоточении российских войск у границ Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков несколько раз заявил, что "Россия ни на кого первая не нападала" и что заявления об угрозе войны - это "пустое безосновательное нагнетание напряженности".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 января 2022 года даже позволил себе высмеять тогдашнего государственного секретаря США Энтони Блинкена. А 15 февраля, за девять дней до начала войны, заявил, что сообщения о возможном нападении России на Украину - это "информационный терроризм".

Непосредственно Путин неоднократно также врал о том, что войны с Украиной не будет, а передвижение и сосредоточение войск РФ - это "право России", которое "не представляет ни для кого угрозы".

Диктатор также неоднократно утверждал, что "не может быть и мысли" о войне между Украиной и РФ. Даже утром 24 февраля 2022 года, когда вторжение уже началось, Путин продолжил врать - заявив, что Россия "не планирует оккупировать Украину". Что, как понятно, оказалось полной ложью.

При этом в июне 2025 года, во время Петербургского экономического форума, Путин уже делал заявления о планах РФ напасть на НАТО. Тогда он цинично назвал такие данные "невероятной ложью". Интересно, что, как и в случае с Украиной, это стало реакцией Путина на информацию западных СМИ: еще в апреле издание The Wall Street Journal сообщило о подготовке и переброске дополнительных российских войск к границам с Европой.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным