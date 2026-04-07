"Напад на одну країну - це напад на ЄС": в Брюсселі "розставили кордони" після погроз РФ

19:59 07.04.2026 Вт
Так в Європі відреагували на погрози з боку Москви країнам Балтії
aimg Марія Науменко
"Напад на одну країну - це напад на ЄС": в Брюсселі "розставили кордони" після погроз РФ Фото: будівля Європейської комісії (Getty Images)

Речник Єврокомісії Тома Реньє після погроз Росії на адресу держав Балтії заявив, що напад на одну країну-члена ЄС розцінюватиметься як напад на весь Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

Таку заяву Реньє зробив 7 квітня, відповідаючи на запитання щодо погроз Росії балтійським державам через надання Україні неба для ударів по території РФ.

"Напад на одну з наших держав-членів - це напад на ЄС у цілому", - наголосив речник Єврокомісії.

Водночас він зазначив, що у Єврокомісії "бачили повідомлення у ЗМІ" про такі погрози з боку Росії.

Крім того, Реньє нагадав про чотири флагманські ініціативи, спрямовані на захист держав-членів ЄС від зовнішнього втручання. Серед них він назвав ініціативу із захисту від дронів та "Повітряний щит", які нині є пріоритетними для Євросоюзу.

Чи готується Росія до війни з НАТО

Нагадаємо, останнім часом західні медіа та розвідки активно обговорюють ризик прямого зіткнення Росії з НАТО вже у 2026-2027 роках.

Аналітики не виключають, що Кремль може спробувати перевірити оборону Альянсу через гібридні атаки або провокації на кордонах, зокрема у країнах Балтії.

Експерти також звертають увагу на риторику Москви, зазначаючи, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Володимир Путін робив схожі заяви.

Водночас країни НАТО готуються до можливого загострення: зокрема, нещодавні навчання в Естонії були спрямовані на відпрацювання захисту від сучасної високотехнологічної війни.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
