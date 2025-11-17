ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ планирует проверить оборону НАТО уже в ближайшие годы, - комиссар ЕС по обороне

Понедельник 17 ноября 2025 15:10
UA EN RU
РФ планирует проверить оборону НАТО уже в ближайшие годы, - комиссар ЕС по обороне Фото: РФ планирует проверить оборону НАТО уже в ближайшие годы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия может проверить оборону НАТО в течение следующих двух-четырех лет. Не исключено, что Москва попытается напасть на одно из балтийских государств.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, срочность разработки способов защиты Балтийского региона следует из публичных заявлений разведывательных служб стран НАТО, в частности Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов.

Отмечается, что РФ может быть готова проверить оборону НАТО в течение следующих двух-четырех лет, уже к 2030 году.

"Мы можем лишь догадываться, что в таком случае страны Балтии будут одной из желаемых целей новой агрессии Кремля. Это будет агрессия также против всего НАТО и против всего Европейского Союза", - сказал он.

Кубилюс также подчеркнул, что страны ЕС и НАТО должны извлечь уроки из войны РФ против Украины и ускорить свои оборонные планы.

"Мое главное послание сегодня: давайте спросим украинцев, как быть готовыми к обороне, и как они могут помочь нам быть готовыми", - сказал он.

РФ готовится к провокациям в Европе

Ранее новый президент Федеральной службы внешней разведки Германии (BND) Мартин Егер заявил, что Владимир Путин готов проверять европейские границы и может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент.

Военная разведка Украины заявила, Россия рассматривает масштабную войну в Европе как неотвратимую в среднесрочной перспективе.

Также сообщалось, что ЕС готовится запустить масштабную оборонную реформу, включающую совместное производство дронов. Брюссель хочет сделать Европу готовой к войне до 2030 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Российская Федерация
Новости
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского