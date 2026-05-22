ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области

11:36 22.05.2026 Пт
2 мин
Что происходит в приграничье?
aimg Татьяна Степанова
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские войска достигают определенных целей в приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским активность на фронте.

Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек.

В частности, уничтоженными - почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными - не менее 59 тысяч оккупантов, в плен взято более 800 российских военнослужащих.

"В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков", - отметил Зеленский.

Ситуация на фронте

Напомним, аналитики отмечают, что сейчас ВСУ перехватывают инициативу на фронте - за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Так, ВСУ смогли вернуть значительную часть территорий в районе Купянска, освободили более 400 квадратных километров на юге страны зимой и весной 2026 года, а также продвинулись в западной части Запорожской области.

Недавно в ДШВ сообщали, что ближайшей задачей оккупантов является захват одного из двух областных центров - Сум или Харькова. Силы обороны уже фиксируют попытки врага продвинуться в направлении одного из них.

В то же время ВСУ освобождают села в Харьковской области и прижали россиян к границе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Сумская область Война в Украине
Новости
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Аналитика
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров