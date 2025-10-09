ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Настраивают воевать против Родины: Зеленский о "перевоспитании" детей в оккупации

Украина, Четверг 09 октября 2025 21:04
UA EN RU
Настраивают воевать против Родины: Зеленский о "перевоспитании" детей в оккупации Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинских детей "перевоспитывают" в РФ с помощью тоталитарных программ. В частности, настраивают воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 9 октября, провел совещание с министром иностранных дел Украины и дипломатической командой Офиса президента.

Темой стали документы Украины в международных организациях, касающиеся возвращения всех украинских пленных, которые удерживаются в РФ.

Зеленский отметил, что ему известно о людях, которые находятся в плену с 2014 года. Он добавил, что это касается и похищенных Россией детей.

"Мы знаем много об абсолютно тоталитарных программах перевоспитания детей в России таким образом, чтобы они были настроены воевать даже против настоящей Родины, против своего настоящего дома", - заявил украинский лидер.

Он отметил, что на оккупированных территориях и в России насчитываются тысячи таких детей. Он поблагодарил всех, кто помогает Украине возвращать их домой.

"Это разные страны - от Канады до Катара, - которые нам помогают. В нашей коалиции по возвращению наших украинских детей уже более 40 стран плюс Евросоюз, плюс Совет Европы", - подчеркнул президент.

Депортация украинских детей

Напомним, Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, рассказал, что с начала полномасштабной войны РФ депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина смогла вернуть из страны-агрессора 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Отметим, депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

РБК-Украина ранее писало, что количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию, возросло.

Двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине Дети
Новости
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны