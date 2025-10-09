Налаштовують воювати проти Батьківщини: Зеленський про "перевиховання" дітей в окупації
Українських дітей "перевиховують" у РФ за допомогою тоталітарних програм. Зокрема, налаштовують воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Він розповів, що сьогодні, 9 жовтня, провів нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу президента.
Темою стали документи України у міжнародних організаціях, які стосуються повернення всіх українських полонених, які утримуються в РФ.
Зеленський зазначив, що йому відомо про людей, які перебувають в полоні з 2014 року. Він додав, що це стосується й викрадених Росією дітей.
"Ми знаємо багато про абсолютно тоталітарні програми перевиховання дітей у Росії таким чином, щоб вони були налаштовані воювати навіть проти справжньої Батьківщини, проти свого справжнього дому", - заявив український лідер.
Він зазначив, що на окупованих територіях та в Росії налічуються тисячі таких дітей. Він подякував всім, хто допомагає Україні повертати їх додому.
"Це різні країни - від Канади до Катару, - які нам допомагають. У нашій коаліції з повернення наших українських дітей уже більш ніж 40 країн плюс Євросоюз, плюс Рада Європи", - підкреслив президент.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, розповів, що з початку повномасштабної війни РФ депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна змогла повернути з країни-агресорки 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Зазначимо, депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
РБК-Україна раніше писало, що кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію, зросла.
Двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.