Налаштовують воювати проти Батьківщини: Зеленський про "перевиховання" дітей в окупації

Українських дітей "перевиховують" у РФ за допомогою тоталітарних програм. Зокрема, налаштовують воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні, 9 жовтня, провів нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу президента.

Темою стали документи України у міжнародних організаціях, які стосуються повернення всіх українських полонених, які утримуються в РФ.

Зеленський зазначив, що йому відомо про людей, які перебувають в полоні з 2014 року. Він додав, що це стосується й викрадених Росією дітей.

"Ми знаємо багато про абсолютно тоталітарні програми перевиховання дітей у Росії таким чином, щоб вони були налаштовані воювати навіть проти справжньої Батьківщини, проти свого справжнього дому", - заявив український лідер.

Він зазначив, що на окупованих територіях та в Росії налічуються тисячі таких дітей. Він подякував всім, хто допомагає Україні повертати їх додому.

"Це різні країни - від Канади до Катару, - які нам допомагають. У нашій коаліції з повернення наших українських дітей уже більш ніж 40 країн плюс Євросоюз, плюс Рада Європи", - підкреслив президент.