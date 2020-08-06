Україна не дозволяла паломництво хасидів в Умань, - МЗС

Фото: хасиди в Умані (РБК-Україна)

МЗС заперечує інформацію про дозвіл для 5 тисяч хасидів

Український уряд не давав дозволу на паломництво хасидів в Умань для святкування свята Рош ха-Шана. Наразі тривають консультації з ізраїльською стороною.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Deutsche Welle.

У відомстві заперечують поширену ізраїльськими ЗМІ інформацію про те, що Україна дозволила паломництво 5 тисячам хасидів. ЗМІ посилалися на заяву головного рабина України Якова Дов Блайха.

"Станом на 6 серпня уряд України не ухвалював жодного рішення щодо надання дозволу на паломництво хасидів до Умані", - заявили в МЗС.

Як розповіли у міністерстві, зараз між Україною та Ізраїлем тривають консультації щодо мінімізації кількості паломників у зв'язку з карантином та складною епідемічною ситуацією у світі.

Зазначимо, щорічно в Умань прибувають тисячі паломників-хасидів для святкування юдейського свята - Рош ха-Шана. Умань є найпопулярнішим місцем паломництва хасидів в Україні, адже там поховано їх духовного лідера цадика Нахмана. Цього року паломництво хасидів опинилося під питанням через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, заборонити паломництво хасидів в Україну цього року просило Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю; у відомстві побоюються, що велике скупчення людей призведе до спалахів коронавірусу.

Крім того, у липні хасиди-паломники прибули чартерним авіарейсом в Ужгород; паломники прибули, щоб відвідати могилу одного з духовних лідерів общини у Тячівському районі.