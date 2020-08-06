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Радник Зеленського написав заяву про звільнення

Київ, Четвер 06 серпня 2020 08:44
Радник Зеленського написав заяву про звільнення
Фото: Ігор Новіков (facebook.com/urnla)
Автор: Анастасия Рокитна

Причин він не повідомив

Позаштатний радник президента Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причин він не повідомив.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Новіков супроводжував публікацію своїм фото із заявою, датованою 5 серпня.

"Вирішив не відставати від (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка) Максима Бахматова", - заявив Новіков.

Радник Зеленського написав заяву про звільненняФото: Новіков з заявою (facebook.com/urnla)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента, ним став Олег Татаров.

Зазначимо, що призначення колишнього генпрокурора Святослава Піскуна радником нинішнього генерального прокурора Ірини Венедиктової було помилкою, в Офісі президента висловили надію, що генпрокурор змінить своє рішення.

Раніше Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ; новим очільником відомства став Сергій Дусик.

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