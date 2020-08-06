Радник Зеленського написав заяву про звільнення

Фото: Ігор Новіков (facebook.com/urnla)

Причин він не повідомив

Позаштатний радник президента Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причин він не повідомив.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Новіков супроводжував публікацію своїм фото із заявою, датованою 5 серпня.

"Вирішив не відставати від (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка) Максима Бахматова", - заявив Новіков.

Фото: Новіков з заявою (facebook.com/urnla)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента, ним став Олег Татаров.

Зазначимо, що призначення колишнього генпрокурора Святослава Піскуна радником нинішнього генерального прокурора Ірини Венедиктової було помилкою, в Офісі президента висловили надію, що генпрокурор змінить своє рішення.

Раніше Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ; новим очільником відомства став Сергій Дусик.