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Мінімальну зарплату в Україні можуть підвищити вже в серпні

Україна, Четвер 06 серпня 2020 17:10
Мінімальну зарплату в Україні можуть підвищити вже в серпні
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Мінімальну зарплату пропонується підвищити до 5 тисяч гривень

Глава держави Володимир Зеленський в четвер, 6 серпня, зареєстрував у Верховній раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати. Її президент пропонує підвищити до 5 тисяч гривень.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Так, раніше в Офісі президента анонсували, що цей документ парламентарії можуть розглянути в ході позачергової сесії Ради.

Зокрема, заступник голови ОП Юлія Ковалів пояснила, що основним джерелом для фінансування такого зростання мінімалки стане, в першу чергу, економія на обслуговуванні державного боргу. Вона додала, що проект закону пропонує зміни до державного бюджету.

Законопроект №3963 "Про внесення змін до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "опубліковано без тексту. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, згідно з прийнятим минулого тижня макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень, в 2023 році - до 7 176 гривень.

До цього повідомлялося, що уряд ініціює на 20-ті числа серпня позачергову сесію Верховної ради для ратифікації меморандуму про макрофінансову допомогу ЄС для України.

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Новини України Володимир ЗеленськийзаконопроектВерховна Радаминимальная зарплата
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