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Лукашенко доручив запросити генпрокурорів України і РФ у справі бойовиків

Білорусь, Четвер 06 серпня 2020 11:11
Лукашенко доручив запросити генпрокурорів України і РФ у справі бойовиків
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Струк

Генпрокурорів запрошують у Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити генеральних прокурорів України та Російської Федерації у країну. Їх запрошують для розбору з затриманими бойовиками приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє видання БЕЛТА.

Відповідну заяву лідер Білорусі зробив сьогодні на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії.

Відзначимо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до співпраці з урядом України з питань затриманих бойовиків. Так, частина з них брала участь у конфлікті на Донбасі на стороні окупантів.

Так, 5 серпня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з білоруським колегою,у ході якої попросив Лукашенка передати Україні затриманих бойовиків "Вагнера".

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Як писало РБК-Україна, Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру 28 затриманим під Мінськом бойовикам в участі в терористичній організації, з них 9 - українці.

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