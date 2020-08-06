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"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%

Київ, Четвер 06 серпня 2020 11:13
"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія очікує, що світові ціни на газ зростатимуть

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" визначила річну ціну на газ для населення на рівні 4,73 гривень за кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Це на 46% вище, ніж місячна ціна на серпень 2020 року (3,24 гривень за кубометр).

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, підключення тарифу буде доступне в особистому кабінеті після 15 серпня.

Як повідомляло РБК-Україна, ГК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у серпні 2020 року на рівні 3,24 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

У порівнянні з липнем ціна газу зросла на 270 гривень (на 9%).

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) припинила діяти з 1 серпня 2020 року.

Це означає, що в Україні почав працювати ринок газу для населення і відтепер українці самі можуть вільно міняти газового постачальника.

Газові постачальники тепер самі вправі вирішувати, за скільки продавати газ споживачеві. Водночас "Нафтогаз" пропонує газопостачальним компаніям сформувати необхідний ресурс природного газу для постачання населенню. Компанія пропонує укласти річний контракт на поставку газу з щомісячним формульним визначення ціни, яка буде відома до кінця місяця поставки. Ціна за річними контрактами буде визначатися, виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.

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