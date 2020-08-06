Кравчук назвав можливу альтернативу тристороннім переговорам щодо Донбасу

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Кравчук пропонує оновити Будапештський меморандум

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував альтернативу мінському формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі. До переговорів можуть долучити країни Європи.

Про це він розповів в ефірі телеканалу ObozTV.

За словами Кравчука, якщо переговори у мінському форматі зайдуть у глухий кут, то українська сторона буде ініціювати підписання нового Будапештського меморандуму з розширенням списку учасників.

"Це питання не знімається з порядку денного, і ми будемо це ініціювати, якщо раптом все це зайде в глухий кут. Але я не вірю, що і далі буде цей глухий кут", - зазначив він.

Так, до оновленого документу, як вважає Кравчук, можуть приєднатися Німеччина, Польща та інші країни Європи.

Нагадаємо, раніше Кравчук не виключав приєднання США до переговорів щодо врегулювання на Донбасі; глава української делегації в ТКГ вважає, що Вашингтон зможе допомогти своєю впливовістю.

Крім того, Кравчук планує підняти на переговорах щодо Донбасу питання виконання Будапештського меморандуму.