"Нафтогаз" получит от Евросоюза 127 млн евро на закупку газа

В начале октября "Нафтогаз" и Европейский инвестбанк подписали кредитное соглашение на 300 млн евро, которые пойдут на покупку газа для стабильного отопительного сезона.

Компания сообщила, что средства будут использоваться для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Импорт газа в Украину

Напомним, Украина приостановила заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Недавно стало известно, что Украина возобновила импорт газа через южный Трансбалканский канал.

Отметим, ранее сообщалось, что Польша работает над соглашением об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США для дальнейших поставок в Украину и Словакию.

Подробнее о том, сколько газа и электричества может импортировать Украина из соседних стран и есть ли на это деньги - читайте в материале РБК-Украина.