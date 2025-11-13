"Нафтогаз" отримає від Євросоюзу 127 млн євро на закупівлю газу

На початку жовтня "Нафтогаз" і Європейський інвестбанк підписали кредитну угоду на 300 млн євро, які підуть на купівлю газу для стабільного опалювального сезону.

Компанія повідомила, що кошти використовуватимуть для формування довгострокових запасів і забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Імпорт газу до України

Нагадаємо, Україна призупинила заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних постачань газу через Польщу.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колесник повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 мільярда гривень на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.

Нещодавно стало відомо, що Україна відновила імпорт газу через південний Трансбалканський канал.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Польща працює над угодою про імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зі США для подальшого постачання в Україну та Словаччину.

