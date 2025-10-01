ua en ru
Украина получит 300 млн евро на покупку газа для стабильного отопления зимой

Киев, Среда 01 октября 2025 17:50
UA EN RU
Украина получит 300 млн евро на покупку газа для стабильного отопления зимой Фото: Украина и ЕИБ подписали важное соглашение на 300 млн евро (naftogaz.com)
Автор: Иван Носальский

"Нафтогаз" и Европейский инвестбанк подписали кредитное соглашение на 300 млн евро. Деньги пойдут на покупку газа, чтобы обеспечить украинцам стабильное отопление зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В компании отметили, что средства будут использовать для формирования долгосрочных запасов и обеспечение стабильного газоснабжения во время зимы.

В рамках сделки "Нафтогаз" обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную кредиту Европейского инвестиционного банка, в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

"Это новое финансирование от ЕИБ поможет укрепить энергетическую безопасность Украины в зимний период, обеспечивая жизненно необходимую поддержку общинам и бизнесу", - подчеркнула президент ЕИБ Надя Кальвиньо.

По словам премьера Юлии Свириденко, такая сделка - важный шаг к созданию современной энергетической системы и интеграции Украины в ЕС.

"Надежное энергоснабжение необходимо для работы предприятий, сохранения рабочих мест и последующих инвестиций в нашу экономику. В то же время, это партнерство поддерживает долгосрочную цель Украины - построение устойчивого, устойчивого и интегрированного в Европу энергетического сектора", - подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Запасы газа в Украине

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявлял, что его компания на 95-97% выполнила план Кабмина по подготовке к отопительному сезону.

Такой план предусматривает, что в хранилищах должно быть накоплено 13,2 млрд кубометров газа.

