Польша хочет увеличить импорт американского СПГ, в частности для Украины, - Reuters

Польша работает над соглашением об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США для дальнейших поставок в Украину и Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников Reuters, представители США и Польши планируют совместно объявить об увеличении импорта СПГ после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах в конце этой недели.

"После этого состоятся обсуждения условий поставок в Словакию", - сказал один из собеседников агентства.

По информации Reuters, потенциальные объемы поставок американского СПГ в Словакию могут составлять от 4 до 5 миллиардов кубометров газа в год - это примерно равно годовому потреблению газа Словакией.

В то же время условия потенциальной поставки в Украину не уточняются.

Ожидается, что это будет последняя из серии энергетических соглашений, заключенных между европейскими и американскими чиновниками и компаниями на фоне стремления Вашингтона увеличить экспорт американского газа и ядерных технологий.

"Мы не полностью воспользовались исторической возможностью, чтобы отвести Европу от российских энергоносителей в пользу американских, но сейчас эта администрация работает на полную мощность, и происходит реальное изменение. Это может закрепить соглашение, мы можем увидеть сейсмические изменения в том, как Европа получает энергию", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.