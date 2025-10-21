Украина готовится к зиме. Есть ли деньги на импорт газа и электроэнергии

Украина входит в один из самых сложных отопительных сезонов в своей новейшей истории. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре стране уже нужен импорт энергоресурсов.

Сколько газа и электричества может импортировать Украина из соседних стран и есть ли на это деньги – в материале РБК-Украина .

Будет ли дефицит газа

К началу осенне-зимнего периода в подземных хранилищах Украины планировалось накопить 13,2 миллиарда кубометров газа, из которых 4,6 миллиарда должен был составлять импорт. По состоянию на начало октября в хранилищах уже было достаточно запасов для старта отопительного сезона. План правительства был выполнен на 95-97%, сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Однако вскоре после этого Россия начала массированные обстрелы газовой инфраструктуры, в результате которых было выведено из строя до 60% мощностей внутренней добычи, пишет Bloomberg с сообщением на источники в украинском правительстве.

"Мы можем потерять существенную часть внутренней добычи. Вряд ли мы сможем полностью восстановить эти объекты зимой, - отметил аналитик консалтинговой компании ExPro Consulting Михаил Свищо.

Основным игроком газового рынка остается государственная компания "Нафтогаз". Ее дочерние структуры добывают, транспортируют и импортируют топливо. Она также является главным поставщиком газа для бытовых потребителей. Более 98% домохозяйств в Украине получает газ от "Нафтогаза". Им компания продает газ по льготным ценам, которые ниже рыночных, из-за чего не получает прибыли для покрытия дорогостоящего импорта. Для покупки импортного газа "Нафтогаз" использует в том числе кредитные средства.

Буровая установка компании "Нафтогаз" (фото naftogaz.com)

"Компания уже привлекала кредиты от иностранных партнеров, но сейчас нужно будет дополнительное финансирование", - пояснил аналитик и добавил, что объем дополнительного финансирования будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить поврежденные объекты и будут ли продолжаться новые обстрелы.

Украине нужно будет импортировать более 6 миллиардов кубометров газа до конца этого года и, вероятно, продолжить импорт в первом квартале 2026 года, прогнозирует эксперт. Объемы будут зависят от температуры зимой, уровня потребления и повреждений газодобычи "Если зима будет холодной, потребление возрастет - это может добавить или отнять миллиард кубометров. Мы готовимся к худшим сценариям, - подчеркнул Свищо.

В октябре компания привлекла более 370 млн долларов от украинских и европейских банков. "До конца года ожидается новый пакет финансовой помощи от партнеров для обеспечения импорта", - сообщил аналитик.

Технические ограничения для наращивания импорта отсутствуют. Украина сейчас использует лишь часть доступных мощностей – около 23 миллионов кубометров в сутки при возможности импортировать до 70 миллионов кубометров. Покупать газ также есть где, "Нафтогаз" импортирует его из разных направлений: Словакия, Венгрия и Польша.

"Мощности технически есть. Вопрос – в цене, она может увеличиться. Словакия планирует повысить тарифы на транзит газа в Украину на 70% из-за потери российского транзита. Это может значительно удорожить импорт", - добавил Свищо.

Несмотря на тяжелую ситуацию, масштабных ограничений по поставкам газа из-за его дефицита не прогнозируется, считает аналитик. Впрочем, риск локальных ограничений из-за ударов по инфраструктуре существует. "У нас есть все технические возможности, чтобы избежать масштабного прекращения поставок газа, еще осталась часть добычи и запасы в хранилищах", - подытожил эксперт.

Что будет с электроэнергией

Структура рынка электроэнергии отличается от газового рынка. Импортом занимаются частные компании, которые покупают электроэнергию на европейских рынках и продают ее в Украине. Объемы импорта зависят от разницы цен между Украиной и странами ЕС, которая напрямую влияет на прибыль таких компаний.

"Если в Украине цена будет выше, чем, например, в Словакии или Венгрии, тогда импорт становится выгодным и растет. Это – коммерция, и трейдеры ориентируются исключительно на рыночные условия", - отметила аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова в комментарии РБК-Украина.

Также Украина может использовать аварийную помощь от партнеров – это временная поставка электроэнергии для балансировки системы, которую закупает НЭК "Укрэнерго" в критических ситуациях. Однако цена на нее выше рыночной и возможность для такого импорта есть не всегда, подчеркнула эксперт.

"В последние дни Украина уже закупала аварийную помощь за рубежом. Но постоянно полагаться на нее нельзя. Европейские партнеры ожидают, что дефицит мы будем покрывать коммерческим импортом, а не аварийной помощью", - добавила Орлова.

Технически Украина может импортировать до 2 гигаватт мощности, однако даже несмотря на введение графиков отключений и сообщения о дефиците мощностей эта возможность пока не используется в полной мере. "Импорт действительно вырос. Особенно в часы вечернего пика, когда потребление больше всего, но он все еще не достигает технических ограничений. То есть импортировать можно было бы еще больше", - подчеркнула эксперт.

Опора высоковольтной линии электропередач (фото Getty Images)

Сейчас основными поставщиками электроэнергии в Украину остаются Венгрия, Румыния и Словакия. Экспорт электроэнергии из Украины, после массированных российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры, практически остановлен.

"В сентябре Украина экспортировала рекордные объемы электроэнергии, но в октябре этот показатель упал до минимума. Зато импорт вырос – за первые 17 дней октября импортировано больше электроэнергии, чем за весь сентябрь", - сообщила Орлова.

Российские обстрелы влияют на объемы импорта и другим образом. Проблемы с передачей электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры могут усложнить ее поставки. "Если будут повреждены объекты системы передачи или магистральные сети, электроэнергию просто нельзя будет передать", - подчеркнула эксперт.

В целом импорт может частично компенсировать потери мощностей после обстрелов, но его объем все же технически и экономически ограничен. "Все зависит от масштаба повреждений энергосистемы и возможности передачи электроэнергии из Европы", - резюмировала Орлова.