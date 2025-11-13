"Нафтогаз" получит от Евросоюза 127 млн евро на закупку газа

Европейские банки развития и "Нафтогаз" сегодня, 13 ноября, подписали соглашение о предоставлении компании 127 млн евро на закупку газа на фоне ударов РФ по ее инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кроме того, дополнительный грант в размере 25 млн евро поступит на улучшение систем питьевой воды и очистки сточных вод в Украине. Еще 50 млн евро выделяется на поддержку кредита на реконструкцию социального жилья.

Европейский инвестиционный банк сообщил, что "Нафтогаз" получит грант в размере 127 млн евро к кредиту в размере 300 млн евро , о котором было объявлено в прошлом месяце.

В начале октября "Нафтогаз" и Европейский инвестбанк подписали кредитное соглашение на 300 млн евро, которые пойдут на покупку газа для стабильного отопительного сезона.

Компания сообщила, что средства будут использоваться для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Импорт газа в Украину

Напомним, Украина приостановила заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Недавно стало известно, что Украина возобновила импорт газа через южный Трансбалканский канал.

Отметим, ранее сообщалось, что Польша работает над соглашением об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США для дальнейших поставок в Украину и Словакию.

Подробнее о том, сколько газа и электричества может импортировать Украина из соседних стран и есть ли на это деньги - читайте в материале РБК-Украина.