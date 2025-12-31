Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social.

Итак, Дональд Трамп привлек внимание мировых СМИ и пользователей соцсетей после того, как сделал репост новости с заголовком "Заявление об "атаке" на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути к миру", которую опубликовало американское издание New York Post.

Отметим, что репосты Трампа часто используются для его демонстрации своих взглядов без формальных заявлений.

Именно поэтому многие предположили, что таким образом Трамп попытался продемонстрировать более критическую позицию в отношении Кремля и подчеркнуть роль России как главного источника конфликтов в мире.

О чем написали журналисты

В статье, которую репостнул Дональд Трамп, The New York Times анализирует заявление Кремля о якобы "атаке дронами" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина и приходит к выводу, что этот эпизод является очередным блефом России, направленным на срыв мирных инициатив.

Авторы отмечают, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа появился осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны: Украина продемонстрировала готовность к компромиссам в рамках мирного плана, а сам Трамп публично заявил, что конец войны ближе, чем когда-либо. В ответ на это Кремль снова выбрал путь эскалации, заявив об "атаке" без всяких доказательств.

По мнению NYT, подобные заявления имеют целью дискредитировать переговорный процесс и выставить Россию жертвой, несмотря на то что именно она ежедневно обстреливает украинские города, убивает гражданских, похищает детей и совершает военные преступления. Издание отмечает: действия Путина свидетельствуют, что Россия остается единственным реальным препятствием на пути к миру.

Кроме войны против Украины, в материале упоминается и более широкий контекст - Кремль системно подрывает международную стабильность, поддерживая Иран, режим Мадуро в Венесуэле и сотрудничая с КНДР. Именно поэтому, считают авторы, ответом Запада должны быть не уступки Москве, а усиление санкций и увеличение военной помощи Украине.