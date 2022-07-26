Окупанти намагалися завдати ракетного удару по порту в Миколаєві: що відомо

Російські війська вранці 26 липня завдали масованого удару по Миколаєву. Ракети потрапили в об'єкт критичної інфраструктури і автотранспортне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"В околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Крім того, була спроба вразити портову інфраструктуру міста", - зазначив він.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілу Миколаєва жертв немає.

Також вранці росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді Миколаївської області.

Крім того, Кім розповів, що ввечері 25 липня ворог вдарив по відкритій території сел Новомиколаївка та Широке.

"Під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. Вчора, 25 липня, орієнтовно о 21:50 під обстріли потрапило село Маліївка. Зруйновано один житловий будинок. Інформація про постраждалих відсутня", - зазначив глава Миколаївської ОВА.