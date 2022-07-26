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У Росії надумали визнати Україну "терористичною державою": що відомо

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Москва, Вівторок 26 липня 2022 15:33
У Росії надумали визнати Україну "терористичною державою": що відомо Фото: Держдума РФ може прийняти закон про держави-терористів (duma gov ru)
Автор: Ілона Свиридова

Російська партія "Справедлива Росія - За правду" підготувала законопроект, згідно з яким пропонується визнати Україну нібито "терористичною державою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, документ визначає порядок визнання держав терористичними і спонсорами-тероризму. У самому законопроекті є згадка про те, що до нібито "терористичних держав" відноситься Україна.

Крім того, Росія може визнати спонсором тероризму країну, яка постачає товари військового призначення в Україну.

Також пропонується конфіскувати майно громадян таких країн на території Росії.

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає оголошення Росії спонсором тероризму.

На цьому наполягає також українська сторона, зокрема, президент Володимир Зеленський. За його словами, такий статус для Росії має стати відповіддю на ракетні удари по мирних цілях. Статус спонсора тероризму тягне за собою додаткові жорсткі санкції.

На сьогодні США присвоїли його тільки чотирьом країнам - це Куба, Сирія, Іран і Північна Корея.

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