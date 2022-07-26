ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські літаки стратегічної авіації вдарили по Одеській області

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 26 липня 2022 06:09
Російські літаки стратегічної авіації вдарили по Одеській області Фото: РФ вдарила по Одеській області (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти завдали удару по Одеській області з використанням літаків стратегічної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

Зазначається, що Росія завдала ракетного удару.

"Одещина. Ракетна атака з використанням літаків стратегічної авіації. Подробиці - пзгодом", - написав Братчук.

Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Росія нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту.

Однак пізніше у МЗС РФ підтвердили, що саме російські ракети вдарили по Одесі. При цьому там заявили, що ракети нібито знищили військовий об'єкт.

Після атаки Росії Сполучені Штати і Україна приступили до розробки "плану Б" з вивезення українського зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Зеленський змінив командувача ССО
Зеленський змінив командувача ССО
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися