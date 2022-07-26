"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Нафтогазу" .

У компанії відзначили, що минулого тижня Кабмін зобов'язав НАК робити дії по єврооблігаціях лише після окремого погодження з урядом. Керівництво заздалегідь звернулося за узгодженням виплат за єврооблігаціями, оскільки на рахунках було достатньо коштів. Однак не отримало дозволу провести їх.

Повідомляється, що станом на 26 липня 2022 року сплив термін виплат "Нафтогазу" власникам єврооблігацій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабмін вимагає від "Нафтогазу" почати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу. Щоб зберегти на рахунках кошти для закупівлі газу на зиму.

До цього у Кабміні також запропонували домовитися відстрочити виплати інвесторам "Укравтодору" і "Укренерго" до кінця 2024 року.

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