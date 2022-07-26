Українські волонтери вперше в історії придбали "Байрактари": що відомо

Український благодійний фонд "Повернись живим" став першим в історії України, хто зміг напряму придбати комплекс Bayraktar TB2 та передати його українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал фонду "Повернись живим".

Волонтери придбали три безпілотники "Байрактар" загальною вартістю 16,5 млн доларів. Але мова йде не просто про безпілотні літальні апарати, а саме про повноцінну автономну систему. До неї входять:

система повітряного зв’язку;

мобільний комплекс наземного управління;

наземний термінал передачі даних;

система розпізнавання "свій-чужий";

три ударних безпілотники;

декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;

та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

Закуплені комплекси, як розповів глава ГУР Кирило Буданов, мають дуже сильно посилити українські підрозділи, в першу чергу - розвідки.