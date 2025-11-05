RU

Общество Образование Деньги Изменения

Надежная связь даже в блэкауты: в Киевской области запускают группы поддержки операторов

Связь во время отключений света в Киевской области операторам помогут сохранить мобильные группы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киевской области запускают работу мобильных групп поддержки операторов - для обеспечения постоянства связи во время отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.

Устойчивость связи во время блэкаутов: что изменится в Киевской области

Украинцам рассказали, что поэтапное внедрение нового механизма сотрудничества с мобильными операторами - для обеспечения устойчивости связи - обсудили во время рабочей встречи в Бориспольской районной военной администрации (РВА).

Участие в ней приняли:

  • представители пилотных общин - Золочевской и Девичковской;
  • представители операторов Vodafone и lifecell;
  • заместитель главы Киевской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Максим Столярчук;
  • руководство Бориспольской РВА.

Сообщается, что новый механизм предусматривает усиление работы операторов связи мобильными группами техспециалистов, которые будут приобщаться:

  • к обслуживанию базовых станций;
  • к перевозке и подключению генераторов.

Сколько мобильных бригад уже создали и что будет дальше

Согласно информации ОГА, в целом в регионе уже было создано 125 мобильных бригад, которые могут помогать операторам в техническом обслуживании.

"Теперь эти возможности переводят в системный формат сотрудничества", - рассказали гражданам.

Отмечается, что в Золочевской и Девичковской общинах в рамках пилотного проекта "отработают модель взаимодействия".

Уточняется, что она будет включать:

  • алгоритмы привлечения мобильных бригад для обслуживания базовых станций;
  • порядок предоставления и обслуживания генераторов;
  • типовые договоры и чек-листы взаимодействия;
  • требования к составу и подготовке групп;
  • правила по охране труда для привлеченных работников;
  • прозрачный механизм координации.

Одновременно с этим оператор "Киевстар" будет работать над аналогичным процессом в Бучанской общине.

Ожидается, что это позволит "ускорить сравнение подходов и масштабировать лучшие решения на весь регион".

В завершение в Киевской ОГА сообщили, что следующим шагом будет формирование единого стандарта взаимодействия, который будет распространен на все общины региона.

"Это повысит устойчивость сетей мобильной связи на системном уровне и сократит время реагирования с часов до минут", - подытожили в пресс-службе областной госадминистрации.

Публикация Киевской ОГА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Напомним, 4 ноября Верховная Рада приняла законопроект №12094, цель которого - повысить качество мобильного интернета и связи для всех украинцев (и сделать их более стабильными, особенно в условиях войны).

Ранее сообщалось также, что Украина может стать первой европейской страной, которая предложит услуги мобильной связи Starlink.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине появится больше вышек мобильной связи с аварийным питанием (на фоне проблем со светом).

Кроме того, о подготовке украинских операторов к зиме в условиях войны рассказала глава украинского регулятора электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг (НКЭК) Лилия Мален.

Читайте также, как пользоваться интернетом во время отключений света и готовы ли мобильные операторы к блэкаутам в Украине (будет ли при этом связь).

