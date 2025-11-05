Надежная связь даже в блэкауты: в Киевской области запускают группы поддержки операторов

В Киевской области запускают работу мобильных групп поддержки операторов - для обеспечения постоянства связи во время отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.
Украинцам рассказали, что поэтапное внедрение нового механизма сотрудничества с мобильными операторами - для обеспечения устойчивости связи - обсудили во время рабочей встречи в Бориспольской районной военной администрации (РВА).
Участие в ней приняли:
Сообщается, что новый механизм предусматривает усиление работы операторов связи мобильными группами техспециалистов, которые будут приобщаться:
Согласно информации ОГА, в целом в регионе уже было создано 125 мобильных бригад, которые могут помогать операторам в техническом обслуживании.
"Теперь эти возможности переводят в системный формат сотрудничества", - рассказали гражданам.
Отмечается, что в Золочевской и Девичковской общинах в рамках пилотного проекта "отработают модель взаимодействия".
Уточняется, что она будет включать:
Одновременно с этим оператор "Киевстар" будет работать над аналогичным процессом в Бучанской общине.
Ожидается, что это позволит "ускорить сравнение подходов и масштабировать лучшие решения на весь регион".
В завершение в Киевской ОГА сообщили, что следующим шагом будет формирование единого стандарта взаимодействия, который будет распространен на все общины региона.
"Это повысит устойчивость сетей мобильной связи на системном уровне и сократит время реагирования с часов до минут", - подытожили в пресс-службе областной госадминистрации.
Напомним, 4 ноября Верховная Рада приняла законопроект №12094, цель которого - повысить качество мобильного интернета и связи для всех украинцев (и сделать их более стабильными, особенно в условиях войны).
Ранее сообщалось также, что Украина может стать первой европейской страной, которая предложит услуги мобильной связи Starlink.
Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине появится больше вышек мобильной связи с аварийным питанием (на фоне проблем со светом).
Кроме того, о подготовке украинских операторов к зиме в условиях войны рассказала глава украинского регулятора электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг (НКЭК) Лилия Мален.
Читайте также, как пользоваться интернетом во время отключений света и готовы ли мобильные операторы к блэкаутам в Украине (будет ли при этом связь).