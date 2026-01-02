ua en ru
Украина ответила на критику МИД Чехии: Сибига встал на защиту посла

Украина, Пятница 02 января 2026 21:06
Украина ответила на критику МИД Чехии: Сибига встал на защиту посла Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на критику со стороны главы МИД Чехии. Чешская сторона считает не корректными публичные заявления нашего посла.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Глава МИД заявил, что украинский посол действовал правильно и профессионально, отреагировав на неприемлемые заявления в адрес Украины и ее руководства.

"Посол Украины абсолютно правильно поступил, отреагировав на возмутительные оскорбления в адрес нашего государства - и сделал это дипломатично", - подчеркнул Сибига.

По его словам, все украинские дипломаты имеют четкое поручение отстаивать достоинство Украины на международной арене. Министр подчеркнул, что подобные выпады не могут оставаться без реакции, а любые попытки поучений Киев отвергает.

В то же время Украина не заинтересована в эскалации.

"Вместо этого я призываю моего нового чешского коллегу к конструктивному диалогу ради укрепления украинско-чешского стратегического партнерства", - отметил глава МИД.

Заявления Чехии об Украине

Ранее спикер чешского парламента Томио Окамура выступил с резкими заявлениями в отношении Украины и ее руководства, что вызвало официальную реакцию украинской стороны.

Окамура в своем новогоднем обращении заявил, что бюджетные средства Чехии следует направлять на поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми, а не тратить их на вооружение и финансирование военных действий за рубежом.

Председатель Палаты депутатов Чехии также жестко высказался в адрес Запада, обвинив его в поддержке Киева из корыстных побуждений. По его словам, партнеры Украины якобы получают прибыли от производства и продажи оружия в кредит.

Кроме того, Окамура раскритиковал украинскую власть, прибегнув к резким заявлениям в адрес Владимира Зеленского и его окружения. Он назвал их "хунтой", фактически поставив под сомнение легитимность действующего руководства Украины.

Посол Украины в Чехии Василий Зварич выступил с критикой высказываний спикера Палаты депутатов Томио Окамуры в адрес Украины и ее руководства. Он публично ответил на эти слова, подчеркнув недопустимость оскорбительной риторики.

В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, чтобы посол иностранного государства публично комментировал заявления одного из высших конституционных должностных лиц страны.

По его словам, в случае замечаний или вопросов дипломатические миссии должны пользоваться устоявшимися дипломатическими каналами, тогда как чешская политика является внутренним делом граждан Чехии и их демократически избранных представителей.

Чехия остается важным партнером Украины в Европе, в частности в сфере безопасности и поддержки в условиях войны с Россией.

В Киеве подчеркивают, что несмотря на жесткую позицию по защите национального достоинства, Украина рассчитывает на продолжение диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Прагой.

Напомним, что оппозиционные силы в Чехии инициируют голосование в Палате депутатов по отставке ее спикера Томио Окамуры. Основанием стало его новогоднее обращение, в котором прозвучали оскорбительные заявления в адрес Украины.

На фоне этого в Чехии все активнее обсуждают возможный пересмотр поддержки Украины. В частности, под вопросом оказались кредитные механизмы и поставки боеприпасов.

В то же время чешское правительство заверило, что Прага продолжает поддерживать Украину, однако не готова брать на себя роль гаранта по ее кредитам, объясняя это ограниченными возможностями государственного бюджета.

