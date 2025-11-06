Окамура снял флаг Украины с парламента Чехии: разъяренные депутаты повесили три новых
Новый антиукраинский председатель парламента Чехии, Томио Окамура, 6 ноября снял со здания учреждения флаг Украины, который висел там с 2022 года в знак солидарности. Разъяренные депутаты вывесили в парламенте три новых украинских флага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky и iDNES.
Окамура похвастался процессом снятия украинского флага, выложив видео в своих соцсетях. Он лично держал лестницу для мужчины, который спускал украинский флаг.
"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", - заявил он в комментарии порталу iDNES.
Однако депутатам сразу от трех партий парламента поступок Окамуры не просто не понравился - он сильно их разозлил. После того, как глава правопопулистской партии решился на позорный поступок, на здании парламента появилось сразу три флага Украины.
Правоконсерваторы и либералы против Окамуры
"В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся в Палату и висит на окнах нашей депутатской фракции", - сообщила правоконсервативная партия ODS, которая первой разместила новый флаг.
Еще один флаг Украины вывесила либеральная партия STAN. Там к тому же раскритиковали Окамуру за его поступок.
"Господин Окамура в первый день на посту показал, что единственное, на что он способен: презирать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия", - отметили в заявлении либералы.
Партия пиратов выступила против нового спикера
Присоединилась также Партия пиратов Чехии - несмотря на свое странное название, это довольно весомая политическая сила в стране, которая имела несколько министерских должностей в прошлом правительстве. Пираты также вывесили флаг Украины и тоже подвергли критике нового спикера парламента.
"Украинский флаг на здании Палаты депутатов - это символ. Символ солидарности с Украиной и ее народом, который почти четыре года сопротивляется военной агрессии российского диктатора Путина. Для нас ничего не меняется - мы возвращаем флаг, который Томио Окамура сегодня позорно снял, в здание Палаты представителей", - говорится в сообщении.
Кто такой Окамура и что такое его партия
Окамура - чешский бизнесмен и политик японского происхождения. Политическую карьеру начал в 2012 году, став сенатором. Без успеха баллотировался в президенты Чехии в 2013 году, далее прибился к ультраправым.
Выборы спасли его от того, чтобы попасть под суд и сесть за решетку: в 2025 году Окамура стал фигурантом масштабного расследования из-за его кампании на выборах в Европейский парламент. Тогда с него сняли неприкосновенность, но через прохождение в парламент ее вернули.
Окамура возглавляет правопопулистскую партию "Свобода и прямая демократия" (SPD) - она выступает за запрет миграции и в целом настроена антиевропейски и антиукраински. Некоторые чешские СМИ считают, что SPD можно назвать "фашистской партией".
5 ноября Окамуру избрали новым лидером нижней палаты чешского парламента. За его кандидатуру отдали голоса 107 депутатов, против него выступили 81 депутат.